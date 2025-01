Ilrestodelcarlino.it - Vongolare, confermata la divisione del mare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Legittima la direttiva regionale che ha cambiato la geografia dei compartimenti marittimi per la pesca delle vongole: il Consiglio di Stato gela le speranze degli equipaggi civitanovesi di stanza ad Ancona di tornare a pescare nelle acque di casa. Dopo la discussione dello scorso 14 gennaio, i magistrati hanno pubblicato la sentenza ieri confermando il giudizio di primo grado del Tar, emesso nel 2022. L’appello al Consiglio di Stato, integrato con motivi aggiunti, è stato presentato nel 2023 dal Co.Ge.Vo di Ancona, contro la Regione Marche per impugnare la delibera da questa emessa il 30 dicembre del 2012, e nei confronti del Consorzio Vongole di San Benedetto e del Co.Ge.Vo di Civitanova. La direttiva della Regione modificò i confini dei compartimenti marittimi, spacchettando in due comparti l’area tra Ancona e Civitanova: una porzione estesa dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e l’altra da Porto Recanati al Chienti di Civitanova.