Thesocialpost.it - Verissimo, Jessica Morlacchi non si trattiene: “Al Grande Fratello non ce l’ho fatta…”

Leggi su Thesocialpost.it

, cantante ed ex concorrente del, è stata ospite di Silvia Toffanin a. Durante l’intervista,ha parlato della sua esperienza nel reality, dei conflitti con Helena Prestes e del controverso episodio avvenuto con Memo Remigi nel 2022.La lite con Helena PrestesLa cantante ha ricordato il momento più difficile vissuto nella Casa: lo scontro acceso con la modella brasiliana. “È uscita la parte peggiore di me, dopo quattro mesi sono scoppiata,” ha ammesso, dopo aver rivisto le immagini della discussione che aveva portato anche a provvedimenti disciplinari.Nonostante il dolore per l’addio al programma,ha dichiarato: “Non è stato semplice prendere la decisione di abbandonare la Casa. Io e Helena ci siamo pentite di come ci siamo comportate.