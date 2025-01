Anteprima24.it - Napoli, Zerbin in prestito al Venezia

Tempo di lettura: < 1 minutoIlFC ha annunciato di aver acquisito, a titolo temporaneo, il centrocampista offensivo Alessio, 25 anni, proveniente dal, con la formula delfino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. La prima importante esperienza di, in Serie B,al Frosinone, risale all’estate del 2021, dove realizza 9 gol in 31 partite. La stagione 2022-23 segna il suo debutto in Serie A e in Champions League con il, contribuendo al trionfo degli azzurri nel loro terzo scudetto.lascia anche il segno nella Supercoppa Italiana, siglando una doppietta nella semifinale contro la Fiorentina e disputando da titolare la finale. Nella scorsa stagione, con la maglia del Monza, ha collezionato 13 presenze e fornito un assist, prima di tornare a