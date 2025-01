Spazionapoli.it - Napoli Basket, Valli suona la carica: ecco come frenare Sassari

Leggi su Spazionapoli.it

La presentazione alla partita-Dinamo: le parole di coachalla vigilia del matchDopo la sconfitta contro la Virtus Bologna, iltorna in campo per la 16a giornata di campionato. Nella settimana di preparazione alla sfida contro, la formazione azzurra ha salutato Malik Newman, ingaggiato a stagione in corso e mai decisivo.Al sito ufficiale, coachpresenta così la sfida di ritorno contro, mettendo in guardia i suoi ragazzi su alcuni aspetti:“sicuramente non è al completo per alcune importanti assenze ma è sempre una squadra molto solida con una gerarchia stabilita che sfrutta molti aspetti tatticiil pick and roll. Fanno della transizione e del tiro da tre la loro arma principale. Noi proprio su questi loro punti di forza dovremo essere molto più bravi, cinici e cattivi di quello che abbiamo fatto vedere a Bologna con la Virtus.