Il film "Tutto l'Universo" di Matteo Damiani tra le opere sostenute da Marche Cultura

Tra gli otto progetti vincitori del bando di sostegno alle produzioni audiovisive della Fondazionec’è anche ““ prodotto da Movie Factory e diretto dal regista urbinate. Ilesplora il legame tra madre e figlia nel contesto rurale marchigiano, ambientato tra Pesaro, Acqualagna, Fossombrone e Cagli. La pellicola intreccia storie personali e paesaggi locali, rendendo la Regione protagonista della narrazione. Con un cast di alto livello, tra cui Anna Bellato e Dora Romano, ilcelebra lamarchigiana attraverso un racconto di memoria e cambiamento. Avvincente la trama: Marta, dopo aver passato una vita ad accudire l’anziana madre, ha oramai quasi 50 anni. Non è sposata e non ha figli: improvvisamente, osservando sua madre sempre più malata, si dispera all’idea di rimanere da sola per il resto della vita.