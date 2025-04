Achille Lauro Sono stato vittima ma per difendermi sono stato anche carnefice Un sogno nel cassetto forse la direzione artistica di Sanremo ma non ho fretta

sono single. Ho imparato che qualcuno non entra nella nostra vita per rimanere, ma per cambiarci». Vanityfair.it - Achille Lauro: «Sono stato vittima, ma per difendermi sono stato anche carnefice. Un sogno nel cassetto: forse la direzione artistica di Sanremo, ma non ho fretta» Leggi su Vanityfair.it L’artista romano ripercorre con noi le istantanee più intime e più significative fino a oggi: dall’infanzia tormentata all’ultimo album Comuni Mortali, a una certa profezia delle scarpe lucide. Poi riflette: sul talento, «che è una menzogna, non esiste», sulla felicità: «che è un momento. Quanti umori attraversiamo e quante persone diverse possiamo essere in 24 ore? Io, almeno una trentina». Infine sull’amore: «single. Ho imparato che qualcuno non entra nella nostra vita per rimanere, ma per cambiarci».

Potrebbe interessarti anche:

Achille Lauro e l'amore: «Sono single. Mi piacerebbe sposarmi e avere una famiglia. Vorrei avere 15 figli. Per me l'amore è anche sapersi dire addio»

Il cantante, seguito dalle telecamere delle Iene durante la settimana sanremese, confessa di non essere fidanzato. E sulle avventure sessuali dietro le quinte del Festival negli anni scorsi ammette: ...

Che cosa ci resterà di questo Sanremo? Alcune canzoni, la mancata presenza nel palmarés di Giorgia e di Achille Lauro, poco gossip e Katia Follesa, Bianca Balti e Geppy Cucciari. Gli altri co-conduttori sono da dimenticare

Eccovi comunque alcuni gossip e tante notizie Il Festival di Sanremo si é chiuso con la vittoria di Olly con il minimo scarto dello 0,4% sul secondo classificato. Molti avrebbero però premiato ...

Urlano “limoneranno” a Elodie e Achille Lauro a Sanremo, lei si infastidisce: “Sono fidanzata”

Il programma Dietrofestival, in cui svelano cosa accade nel backstage del Festival, ha mandato in onda una siparietto tra Elodie e Achille Lauro. Ai due, poco prima che si esibissero nella serata ...

Achille Lauro: «Sono stato vittima, ma per difendermi sono stato anche carnefice. Un sogno nel cassetto: forse la direzione artistica di Sanremo, ma non ho fretta. Roma, Achille Lauro fa un concerto a sorpresa in Piazza di Spagna: migliaia di persone ad ascoltarlo. Les Votives: “Achille Lauro è il nostro fratellone. X Factor ci ha regalato il primo concerto con 20 mila persone". Elodie e la sorpresa di Achille Lauro: “Mi imbarazzo facilmente, volevo scappare!”. Achille Lauro gira con i fan il videoclip di “Abbracciami Roma”. Cori da stadio e sciarpate al Foro Italico: «. Achille Lauro è già diventato un classico. Ne parlano su altre fonti

Secondo libero.it: Live show di Achille Lauro a piazza di Spagna a Roma - Roma, 15 apr. (askanews) - L'abbraccio della sua Roma è in piazza di Spagna dove in migliaia sotto la pioggia hanno aspettato l'arrivo di Achille Lauro sulla scalinata più famosa d'Italia. Dopo l'annu ...

Si apprende da today.it: Achille Lauro, concerto a sorpresa in Piazza di Spagna: il messaggio social dopo l'esibizione (video) - Achille Lauro ha scelto una cornice iconica per un evento a sorpresa pensato per i fan: Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, nella sua Roma. Lì il cantante si è esibito nella serata di lunedì 14 ...

Segnala msn.com: Achille Lauro: ““Comuni mortali”, un disco per Roma tra amori, periferie e una dedica a mia madre” - “E’ un progetto che ruota attorno a Roma, è il filo conduttore del disco. La città che mi ha cresciuto, la mia amante, sono cresciuto nella realtà della città. Io rubo dalla realtà come un documentari ...