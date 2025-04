Confapi e Università Federico II insieme a Napoli per il Made in Italy.

Leggi su Ildenaro.it

Come ogni 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, si celebra oggi la Giornata nazionale delinha realizzato una serie di eventi su tutto il territorio nazionale. Le Associazioni territoriali hanno partecipato numerose all’iniziativa promossa dal Mimit dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana con l’obiettivo di riconoscere alinil ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese. Da Cuneo a Taranto, passando per Firenze, Milano,e Pisa, sono tantissime le iniziative sulinche coinvolgono imprenditori e giovani studenti. Questi alcuni esempi degli eventirealizzati sul territorio: progetto nel campo dell’aviazione ambientalmente sostenibile riguardante i velivoli LTA (Lighter Than Air); esempi imprenditoriali concreti relativi alla filiera di creazione e realizzazione dei prodotti; piattaforma digitale innovativa per la consulenza immobiliare attraverso l’intelligenza artificiale; riqualificazione urbana e paesaggistica di ex Cantieri Navali; presentazione di eccellenze locali (enogastronomia, tessile, legno, design, automotive, nuove tecnologie); realizzazione di video tour aziendali per promuovere l’identità e l’innovazione delle imprese locali; presentazione di case histories imprenditoriali agli studenti universitari per analizzare strategie comunicative globali ma anche per analizzare le sfide affrontate per la difesa del marchio contro la contraffazione.