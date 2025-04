Francesca Michielin lascia il management di Martà Donà Ho necessità di cambiare

Francesca Michielin annuncia una svolta importante nella sua carriera: ha infatti deciso di lasciare Latarma management, l'agenzia fondata da Marta Donà, con cui ha condiviso quasi dieci anni di strada, successi e trasformazioni. Lo fa con un messaggio sentito e diretto, come nel suo stile: "Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management. Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po' spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. È stata una figata".

