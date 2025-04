Quotidiano.net - UE alla prova dell’autonomia, la NATO accelera sul riarmo

Lasi prepara a rafforzare le proprie capacità difensive e a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti, in seguito al recente scontro politico tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro, avvenutoCasa Bianca, ha segun cambio di rotta per Washington: la difesa dell’Ucraina e dell’Europa non rientra più tra le sue priorità. Una decisione che hato i progetti europei per unautonomo e tecnologicamente avanzato.luce delle mutate dinamiche geopolitiche, la Commissione europea ha presentato il piano “ReArm Europe – Readiness 2030”, volto a promuovere investimenti massicci nella difesa. Il progetto punta a una spesa superiore agli 800 miliardi di euro, articolata su più pilastri: sblocco dei fondi pubblici nazionali, creazione dello strumento SAFE per la sicurezza europea, ricorso al Gruppo BEI e mobilitazione di capitali privati.