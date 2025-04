Omicidio Resinovich perché Sebastiano Visintin è stato indagato solo ora

A oltre tre anni dalla scomparsa e dal ritrovamento del corpo di Liliana Resinovich, avvenuti rispettivamente il 14 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, la Procura di Trieste ha iscritto nel registro degli indagati il marito della donna, Sebastiano Visintin, con l'accusa di Omicidio volontario.La svolta nelle indaginiNuovi elementi probatoriDurante una recente perquisizione nell'abitazione di Visintin, durata oltre sette ore, gli investigatori hanno sequestrato più di 700 oggetti da taglio, tra cui coltelli e forbici, oltre a un maglione giallo e un paio di guanti arancioni. Particolare attenzione è stata rivolta a un filamento di tessuto giallo trovato sul polsino sinistro della maglia di Liliana, che potrebbe corrispondere al maglione sequestrato. Inoltre, è stata rilevata un'impronta di guanto su uno dei sacchi che avvolgevano il corpo, compatibile con i guanti sequestratiUn ulteriore elemento di interesse è rappresentato da un video registrato da Visintin con una GoPro durante un'uscita in bicicletta la mattina della scomparsa di Liliana.

