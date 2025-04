Nerdpool.it - Le parole tra noi leggere: XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino

Ildelditorna al Lingotto Fiere da giovedì 15 a lunedì 19 maggio, sempre sotto la direzione di Annalena Benini, per accogliere la comunità di lettrici e lettori di ogni età che incontreranno autrici e autori italiani e internazionali, e avranno modo di scoprire le opere delle case editrici presenti, per ascoltare e ragionare sulle. Il tema delladeldelsarà Letra noied evoca la possibilità costante dell’incontro: il tentativo ostinato e allegro di entrare in contatto con il “noi”, usando leper conoscere, raccontare, scambiare idee, offrendo uno spazio di dialogo sull’arte e la letteratura ma anche su tutto quello che succede, che riguarda il mondo e quindi ci riguarda. Questorinnova e omaggia lee la particolare materia di cui sono fatte: leggera, precisa, preziosa.