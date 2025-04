Morto Patrick Vettori la lettera d’addio del fratello Marvin Non sarò più lo stesso senza di te

Marvin Vettori dice addio al fratello Patrick. L'uomo, 29 anni, è Morto oggi, martedì 15 aprile in seguito a un incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. Il fighter di MMA, che da poco è tornato sul ring dopo una lunga assenza, ha voluto dire addio al fratello.

Incendio Mezzocorona, morto intossicato il 30enne Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Martin - VIDEO

Il ragazzo lavorava nell'agenzia immobiliare di famiglia e si era candidato per le prossime comunali a Mezzocorona Un incendio scoppiato a Mezzocorona, in provincia di Trento, è stato fatale per ...

Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori

(Adnkronos) – Forse una pentola lasciata sulla piastra accesa. Sarebbe stata questa la causa dell'incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. ...

Morto il fratello di Marvin Vettori, Patrick. Aveva 30 anni, ha perso la vita in un incendio nel suo appartamento in Trentino

Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori, è morto a 30 anni in un rogo scoppiato nel suo appartamento a Mezzocorona, in Trentino. L’allarme per l’incendio nella ...

