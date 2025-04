Al Italia in Miniatura rinasce la Rocca di Ravaldino due giovani la ricostruiscono completamente a mano

Italia in Miniatura di Rimini è possibile ammirare anche la Rocca di Ravaldino. Questo grazie ad Elia Amaducci di Forlì e Samuele Ceccarelli di Cesena, Romagnoli a malapena trentenni, scultori, modellisti, scenografi che formano un team giovanissimo, che hanno ricostruito da zero la Rocca. Forlitoday.it - All'Italia in Miniatura rinasce la Rocca di Ravaldino: due giovani la ricostruiscono completamente a mano Leggi su Forlitoday.it All'indi Rimini è possibile ammirare anche ladi. Questo grazie ad Elia Amaducci di Forlì e Samuele Ceccarelli di Cesena, Romagnoli a malapena trentenni, scultori, modellisti, scenografi che forun teamssimo, che hanno ricostruito da zero la

