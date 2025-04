Piattaforma Nazionale di Telemedicina disco verde

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Salute che disciplina i trattamenti dei dati personali nell'ambito della Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT), infrastruttura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il provvedimento, profondamente rivisto alla luce delle osservazioni dell'Autorità, rappresenta un passaggio decisivo per lo sviluppo dei servizi sanitari digitali nel rispetto dei diritti degli interessati. Tra le modifiche più rilevanti accolte, si segnala l'introduzione dell'obbligo di valutazione d'impatto preventiva, reso necessario dalla delicatezza delle informazioni trattate, dalla finalità pubblica e dall'elevato numero di soggetti coinvolti. Lo schema di decreto chiarisce le modalità di trattamento dei dati sanitari all'interno della PNT, individuando le tipologie di dati, le operazioni consentite, le finalità perseguite e le misure di tutela da applicare.

