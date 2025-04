Francesco Centorame chi è la fidanzata Valentina Salvagno Il mio regalo più grande

Francesco Centorame è legato da ormai diverso tempo a Valentina Salvagno. Classe 1989, Valentina Salvagno è originaria di Venezia, ma vive a Roma. Si è fatta conoscere dal pubblico di Canale5 nel 2015, partecipando al programma condotto da Maria De Filippi "Uomini e Donne". Era tra le corteggiatrici di Lucas Peracchi. Dopo l'esperienza televisiva, la trentatreenne ha lavorato come attrice, poi ha fondato la Futura Interdisciplinary View, un'associazione composta da professionisti dell'arte e della cultura, che – tra le altre cose – si occupa di organizzare eventi culturali e tenere dei corsi che possano formare nuovi artisti.Quando si parla della storia d'amore tra Valentina Salvagno e Francesco Centorame, la parola d'ordine è riservatezza. I due preferiscono tenere privato il loro rapporto e, solo di rado, uno sprazzo della loro relazione fa capolino sui social.

