Ilfattoquotidiano.it - “Topo Gigio rappresentante italiano a Eurovision Song Contest? Spero di no, dai, in Europa nessuno sa chi è. Non è giusto”: il commento di Ema Stokholma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come ogni anno, in vista di, viene nominato il portavoce dei voti italiani. Il nostro Paese, da regolamento, non potrà esprimere le preferenze per Lucio Corsi, in gara con “Volevo essere un duro”, ma potrà scegliere qualsiasi altro cantante europeo. A pronunciare i voti dell’Italia ci sarà, come anticipato da Il Resto del Carlino, che si collegherà in diretta durante lo svolgimento della kermesse che prenderà il via il 13 maggio con la prima semifinale, poi il 15 con la seconda semifinale e per concludere il 17 con la proclamazione del vincitore. Alla conduzione Michelle Hunziker condurrà con Sandra Studer e Hazel Brugger. Fino a qui tutto bene.La scelta è caduta sul celebre pupazzo che ha animato il mondo dello spettacolo e della televisione italiana ed è anche popolare all’estero.