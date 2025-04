Catania 20enne arrestato con oltre mezzo chilo di droga nello scooter cocaina hashish e marijuana

Catania è stato arrestato per spaccio di droga durante un controllo di routine della Polizia di Stato. Notizie.virgilio.it - Catania, 20enne arrestato con oltre mezzo chilo di droga nello scooter: cocaina, hashish e marijuana Leggi su Notizie.virgilio.it Un giovane diè statoper spaccio didurante un controllo di routine della Polizia di Stato.

Potrebbe interessarti anche:

Catania, violenze sessuali nei confronti di una parente minorenne: arrestato 20enne

Un ventenne catanese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di tentati atti sessuali e violenza sessuale continuata e aggravata ai danni di una minorenne, ...

Catania, 20enne in giro col motorino, aveva nel marsupio marijuana, cocaina e hashish: arrestato

La Polizia ha arrestato un giovane catanese (classe 2005) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle consuete attività di controllo del territorio ...

Catania, tenta truffa finto carabiniere: rompe femore alla vittima, arrestato 20enne

Un presunto truffatore di 20 anni, protagonista di una truffa a un’anziana con la tecnica del ‘falso maresciallo dei carabinieri‘ che vuole aiutare la figlia coinvolta in un inesistente incidente ...

Catania, 20enne arrestato con oltre mezzo chilo di droga nello scooter: cocaina, hashish e marijuana. Arrestato 43enne a Catania per spaccio: Nascondeva hashish e marijuana sotto il giubbotto. Truffa a un anziano: si finge Carabiniere per rubare 15.000 euro, 20enne arrestato. Tentato omicidio e rapina a Catania, ventenne arrestato dopo altre condanne. Vede i carabinieri e tenta la fuga: un 20enne nascondeva oltre cento dosi di marijuana. In auto con marijuana e hashish, arrestati due giovani a Catania. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Arrestato 43enne a Catania per spaccio: Nascondeva hashish e marijuana sotto il giubbotto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lo riporta lasicilia.it: Catania, arrestato pusher 20enne: sotto la sella della scooter aveva dosi di marijuana, hashish e cocaina - Un ventenne è stato arrestato dalla polizia a Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Nello scooter su cui viaggiava agenti delle Volanti hanno trovato, complessivamente, 440 grammi di marijuana ...

Secondo newsicilia.it: Catania, beccati a rubare all’interno di un garage in centro: arrestati due giovani - Arrestati sul luogo, due pregiudicati, si trovavano all'interno del garage del centro storico nel tentativo di derubarne i beni ...