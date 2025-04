Fiola Associazioni escluse per gravi irregolarità e mendacità Appello a Urso Cambiamo il sistema elettorale delle Camere di Commercio

Fiola, presidente Camera di Commercio di Napoli in conferenza stampa: “Associazioni escluse per gravi irregolarità e mendacità”. Appello a Urso: “Cambiamo il sistema elettorale delle Camere di Commercio” “Chi oggi si lamenta di non essere rappresentato in consiglio camerale dovrebbe avere l’onestà intellettuale di dire perché è stato escluso dalla procedura. Ovvero per gravi irregolarità, . 2anews.it - Fiola: “Associazioni escluse per gravi irregolarità e mendacità”. Appello a Urso: “Cambiamo il sistema elettorale delle Camere di Commercio” Leggi su 2anews.it , presidente Camera didi Napoli in conferenza stampa: “per”. Appello a: “ildi” “Chi oggi si lamenta di non essere rappresentato in consiglio camerale dovrebbe avere l’onestà intellettuale di dire perché è stato escluso dalla procedura. Ovvero per, .

Camera di Commercio, le imprese escluse non si arrendono. Fiola: "Associazioni escluse per gravi irregolarità e mendacità". Appello a Urso: "Cambiamo il sistema elettorale delle Camere di Commercio".

Riporta napolivillage.com: Fiola rieletto alla Camera Commercio, chiusura netta degli industriali (VIDEO) - All’indomani della rielezione alla presidenza della Camera di Commercio di Napoli di Ciro Fiola, che può contare su una maggioranza di 24 consiglieri su 25, ...

Secondo ilroma.net: Camera di Commercio, frecciate alle “associazioni storiche" - LO SCONTRO. Dopo la riunione, Fiola è stato accolto dall'abbraccio dei suoi sostenitori. Non sono mancati attacchi diretti alle "associazioni storiche", che hanno a lungo contrastato Fiola attraverso ...

ilmattino.it comunica: Camera di Commercio, Fiola rieletto presidente. La minoranza: «Non è finita» - Ciro Fiola torna alla guida della Camera di Commercio di Napoli. È l’epilogo della lunga battaglia legale tra la coalizione di associazioni da lui guidate e le associazioni “storiche ...