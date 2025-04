Mattarella sulla legge sul Ponte Morandi Rischio incostituzionalità discrimina unioni civili rispetto a matrimonio

Mattarella, ha firmato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali. Ilmessaggero.it - Mattarella sulla legge sul Ponte Morandi: «Rischio incostituzionalità, discrimina unioni civili rispetto a matrimonio» Leggi su Ilmessaggero.it Il presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato la Proposta diper il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali.

Potrebbe interessarti anche:

Ponte Morandi, Mattarella promulga legge ma denuncia discriminazioni

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 15 aprile 2025 la legge per i risarcimenti a vittime (e famiglie) legati a grandi eventi come il crollo del Ponte Morandi ma ...

Pdl Morandi, il presidente Mattarella firma la legge ma con rilievi: “Contrasta con i principi di eguaglianza”

Scrive il presidente: “Non si comprende perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo” riferendosi in particolare a scuole e ospedali

Mattarella firma la legge Morandi ma segnala discriminazioni da correggere

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali ...

Risarcimento vittime del ponte Morandi, Mattarella: legge discrimina unioni civili rispetto a matrimonio. Mattarella firma la legge Ponte Morandi ma scrive alle Camere: “Rischi discriminazioni per unioni…. Mattarella firma la proposta di legge "Ponte Morandi", ma segnala alcune discriminazioni. La lettera di Mattarella: “Sì a legge Morandi ma rischia di discriminare le vittime e i loro figli”. Ponte Morandi, altolà di Mattarella: nella legge rischi di incostituzionalità. Mattarella, altolà alla legge sul Ponte Morandi: «È' a rischio incostituzionalità, discrimina tra figli». Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Mattarella e la legge sul Ponte Morandi: rischio incostituzionalità, discrimina tra figli - Il Quirinale ha firmato il provvedimento ma lo ha accompagnato da una lettera in cui ravvisa differenze di trattamento tra gli eredi di coppie sposate e quelli di coppie conviventi ...

Segnala notizie.it: U presidente Mattarella è a lege Ponte Morandi : un passu in avanti pè e vittime - La legge sui benefici per le vittime di cedimenti infrastrutturali solleva interrogativi sulla sua applicazione.

Lo riporta askanews.it: Ponte Morandi, altolà di Mattarella: nella legge rischi di incostituzionalità - Roma, 15 apr. (askanews) – Sergio Mattarella ha promulgato la legge cosiddetta “Ponte Morandi”, voluta e approvata unanimente dal Parlamento per risarcire i familiari delle vittime della tragedia avve ...