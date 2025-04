Via Appia Regina Viarium Mastella esorta il Ministero a darsi una regolata

Ministero badano poco in questo momento" – Il sindaco Clemente Mastella ha risposto in maniera indiretta alle dichiarazioni di Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidatura Unesco ed animatrice del programma ministeriale esortandola ad un degno supporto per la "Via Appia Regina Viarum", che lo scorso venerdi aveva pubblicamente attaccato a Paduli i soggetti territoriali in ordine alla gestione del prestigioso riconoscimento.Ferroni aveva dichiarato che non si sta reagendo bene al riconoscimento del bene Unesco della Via Appia. Ma il primo cittadino ha ribattuto: "Noi siamo molto avanti, sono i piccoli comuni ad avere problemi. Inoltre si nota un'apparente ostilità tra Regione e Ministero". Il primo cittadino ha quindi concluso: "Non possiamo sopportare il peso per la trascuratezza degli altri".

