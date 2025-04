Il flop prevedibile di The Couple con Ilary Blasi Canale 5 deve salvarsi dalla schiavitù ai reality

Couple subito in affanno, schiacciato dai limiti di una rete che da troppo tempo, fatta eccezione per l'universo De Filippi, non sa concepire modelli di intrattenimento credibili alternativi ai reality. Che è un genere in decadenza sì, ma non è morto: bisognerebbe solo smettere di abusarne. Leggi su Fanpage.it L'esperimento di Thesubito in affanno, schiacciato dai limiti di una rete che da troppo tempo, fatta eccezione per l'universo De Filippi, non sa concepire modelli di intrattenimento credibili alternativi ai. Che è un genere in decadenza sì, ma non è morto: bisognerebbe solo smettere di abusarne.

Potrebbe interessarti anche:

Sanremo 2025, top e flop prima serata: Gerry Scotti commosso, Clerici e il cornetto nelle mutande, il "colpaccio" del Papa, Jovanotti una garanzia

La prima serata inizia e dopo un minuto già salta l'audio. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che andiamo bene. Carlo Conti ha promesso di mandarci a dormire non oltre...

The Couple, nuovo flop di Mediaset? Perchè rischia la chiusura anticipata

The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, è iniziato da pochissimi giorni e già sta sollevando forti perplessità. La trasmissione ha preso il posto del Grande Fratello, andato in onda ...

Hamilton, strategia flop in Giappone: cosa non ha funzionato

(Adnkronos) – Flop di Hamilton nel Gp del Giappone. Il pilota Ferrari, alla sua terza gara con la Rossa, non è riuscito ad andare oltre un deludente settimo posto senza riuscire mai ad avvicinarsi ...

Il flop prevedibile di The Couple con Ilary Blasi, Canale 5 deve salvarsi dalla schiavitù ai reality. Ascolti Grande Fratello, 8 gennaio 2025: chi ha vinto tra Mediaset e Rai?/ I dati auditel. Ne parlano su altre fonti

Scrive libero.it: The Couple, ascolti drammatici e social critici: "Spettacolo inguardabile" - Lo share del reality è sceso drasticamente, mentre sul web avanzano le critiche: "Un programma un disastro, cast debolissimo e pubblico stanco".

Scrive panorama.it: Ilary Blasi, il ritorno in tv è un flop: “The Couple” delude tutti - Già si parla di chiusura anticipata È partito solo da una settimana, ma già si parla di flop per The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lanciato ...

Si apprende da anticipazionitv.it: The Couple, nuovo flop di Mediaset? Perchè rischia la chiusura anticipata - The Cuple: dinamiche interne scontate e gossip prevedibili Per cercare di ravvivare ... si ritrova in balia di un progetto che non riesce a decollare. The Couple non è ancora stato dichiarato un flop, ...