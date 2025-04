Lentate travolti mentre attraversano ecco come stanno il padre e il figlio di 2 anni

Lentate sul Seveso, quando un padre e il suo bambino sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano la strada in via Vittorio. Monzatoday.it - Lentate, travolti mentre attraversano: ecco come stanno il padre e il figlio di 2 anni Leggi su Monzatoday.it Doveva essere una tranquilla passeggiata: un momento di quotidianità che in un attimo si è trasformato in un momento di paura e suoni di sirene, ieri pomeriggio asul Seveso, quando une il suo bambino sono statida un’autoattraversavano la strada in via Vittorio.

Potrebbe interessarti anche:

Lentate, travolti mentre attraversano: ecco come stanno il padre e il figlio di 2 anni

Doveva essere una tranquilla passeggiata: un momento di quotidianità che in un attimo si è trasformato in un momento di paura e suoni di sirene, ieri pomeriggio a Lentate sul Seveso, quando un ...

Travolti da un furgone mentre tentano di attraversare la statale: morto un 32enne, ferito un altro uomo

Un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone sulla strada statale 16, nel Barese, e soccorso in gravissime condizioni. Insieme al 32enne è stato travolto anche un uomo di 39 ...

Un Suv lo travolge mentre va in Rsa a fare volontariato: è morto in ospedale Antonio Aldeghi

Un 84enne è stato travolto e ucciso da un Suv nella mattinata del 27 gennaio a Oggiono (Lecco). L'uomo, Antonio Aldeghi, stava attraversando la strada per andare nella vicina Rsa dove prestava ...

Lentate, travolti mentre attraversano: ecco come stanno il padre e il figlio di 2 anni. Incidente a Villasanta, marito e moglie travolti mentre attraversano la strada: morto l'uomo. Lentate travolti mentre attraversano ecco come stanno il padre e il figlio di 2 anni. Ne parlano su altre fonti

Riporta notizie.it: Marito e moglie travolti mentre attraversano la strada all'uscita dal ristorante: drammatico bilancio - I due sono stati travolti da un’auto mentre stavano attraversando la strada per raggiungere la loro vettura. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto a causa delle gravi ferite riportate. I ...

Secondo msn.com: Marito e moglie travolti mentre attraversano la strada: muoiono entrambi - L'articolo Marito e moglie travolti mentre attraversano la strada: muoiono entrambi proviene da OttoPagine.