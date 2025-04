Femminicidio Ilaria Sula la confessione shock di Samson L ho accoltellata da dietro ha gridato poco e poi ho messa nei sacchi

Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio Ilaria Sula, la confessione shock di Samson: "L'ho accoltellata da dietro, ha gridato poco e poi l'ho messa nei sacchi" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nelle chat in cui il 23enne si fingeva lei (quando era già morta) scriveva alle amiche della vittima: "Ho conosciuto un ragazzo per strada e ho fatto la birichina". Probabilmente voleva sviare i sospetti su di lui

"L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue". La madre di Mark Antony Samson, il 23enne che ha ucciso a coltellate Ilaria Sula (CHI ERA), ha confessato, in un ...

Indagata la madre dell'ex fidanzato accusato di aver ucciso Ilaria Sula: avrebbe visto il cadavere della 22enne e aiutato il figlio

Nors Mazlapan, la mamma di Mark Samson, sarà nuovamente ascoltata dalla Procura di Roma lunedì 7 aprile. Secondo gli inquirenti, la madre del reo confesso nel femmincidio di Ilaria...

Scrive statoquotidiano.it: OMICIDIO Femminicidio di Ilaria Sula, la confessione di Mark Samson: “L’ho accoltellata alle spalle e nascosta in una valigia” - ROMA - Ha confessato con lucidità e freddezza l’omicidio della sua ex fidanzata, Ilaria Sula, la giovane studentessa di 22 anni ...

notizie.tiscali.it comunica: La confessione shock dell'assassino di Ilaria Sula: "L'ho colpita da dietro, è morta subito". Le chat e l'amica che non gli ha creduto - Mark Samson dopo aver accoltellato la ragazza 'da dietro' con 'il coltello con cui avevamo appena tagliato la mortadella'.

Si apprende da tg24.sky.it: Femminicidio di Ilaria Sula, la confessione di Samson: "Uccisa il 26 marzo di mattina" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio di Ilaria Sula, la confessione di Samson: 'Uccisa il 26 marzo di mattina' ...