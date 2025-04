Festival Vicino Lontano oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi

Festival Vicino/Lontano in programma a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio, con eventi di anteprima già a partire dal 22 aprile. oltre 100 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, lectio, mostre, spettacoli e proiezioni, che coinvolgeranno più di 200 protagonisti del mondo. È "scarto" la parola-chiave della 21esima edizione del festival.

Vicino/Lontano a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio 2025

È “scarto” la parola-chiave scelta da vicino/lontano per l’edizione 2025 del festival – la ventunesima – in programma a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio. Al suo centro,come sempre, la ...

