L039ex Milan Maxi Lopez si dà all039imprenditoria e acquista il 40 dell039FC Paradiso club di un ex Inter

Maxi Lopez. L`ex calciatore - tra le altre - di Catania, Torino, Udinese e Milan,. Leggi su Calciomercato.com Nuova avventura professionale per l`ex marito di Wanda Nara,. L`ex calciatore - tra le altre - di Catania, Torino, Udinese e,.

Scrive msn.com: Maxi Lopez, che fine ha fatto l'ex Milan: ha acquistato l'Fc Paradiso, ci giocano il nipote di Del Piero e l'ex Inter Schelotto - L'ex attaccante argentino, oltre 200 presenze in serie A, dopo il ritiro ha intrapreso una seconda vita da imprenditore, acquisendo con la sua società il 40% dell'FC Paradiso ...

Lo riporta msn.com: Maxi Lopez investe nel calcio: l’ex Toro rileva quote del club svizzero Paradiso - Nuova avventura nel calcio per Maxi Lopez: l'ex attaccante granata ha rilevato il 40% delle quote del club svizzero Paradiso ...

Scrive sampnews24.com: Ex Sampdoria, ieri è stato un giorno speciale per Maxi Lopez, ricorreva il suo compleanno. Analizziamo i dati maturati in blucerchiato - Maxi Lopez, ex giocatore della Sampdoria, nella giornata di ieri ha spento 41 candeline. Un tuffo nel passato: i dati con la maglia doriana Maxi Lopez, ex giocatore della Sampdoria di ruolo attaccante ...