Linkiesta.it - L’estremizzazione climatica è ormai la nuova normalità in Europa, Italia compresa

Mentre dal convegno della Lega sul nucleare emerge la proposta «indecente» – per usare le parole del comunicato del Wwf e altre organizzazioni ambientaliste – sul rinvio della chiusura delle centrali a carbone, Copernicus (C3S) e l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ci riportano bruscamente alla realtà. E non è una realtà invitante, quella tracciata dal nuovo rapporto sullo “Stato europeo del clima” (“European state of the climate 2024” – Esotc 2024), in grado di confermare un fatto incontrovertibile, che dovrebbe essere la bussola delle politiche ambientali dei nostri governi: viviamo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente.L’incremento repentino delle temperature dell’aria e della superficie marina sta rendendo l’il paradiso – anzi, l’inferno – del, senza più vie di mezzo.