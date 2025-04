8220Le vacanze scolastiche sono necessarie ma mettono in luce le disuguaglianze tra famiglie8221 la pedagogista

vacanze di Pasqua sono un momento importantissimo per lo sviluppo fuori dalle mura scolastiche di tutti quei bambini che però vivono in contesti in grado di prendersi cura di loro e di garantire loro spazi di gioco e crescita. Leggi su Fanpage.it Ledi Pasquaun momento importantissimo per lo sviluppo fuori dalle muradi tutti quei bambini che però vivono in contesti in grado di prendersi cura di loro e di garantire loro spazi di gioco e crescita.

Potrebbe interessarti anche:

Vacanze di Carnevale 2025, dove c’è lo stop alle lezioni scolastiche? Mappa dettagliata delle chiusure

Il calendario carnevalesco 2025 ha preso avvio ufficialmente avvio domenica 16 febbraio, settanta giorni prima della Pasqua, con la tradizionale domenica della Settuagesima. L'articolo Vacanze di ...

Per gli studenti, il Carnevale rappresenta una pausa dalle lezioni. Le scuole chiudono in questo periodo, ma le vacanze scolastiche non sono uniformi in tutta Italia

Gennaio volge al termine e l’arrivo di febbraio coincide con i primi programmi per il Carnevale: una festa ancora molto sentita, soprattutto dai più piccoli. Non solo perché finalmente ci si può ...

Vacanze di Carnevale 2025, dove c’è lo stop alle lezioni scolastiche? Il quadro regione per regione

Il Carnevale è alle porte, con i suoi riti, le sue maschere e la sua atmosfera festosa. Ma per gli studenti, la possibilità di godersi appieno la festa varia da regione a regione. L'articolo Vacanze ...

Segnala orizzontescuola.it: Calendario scolastico, ponte di 10 giorni tra Pasqua e il 25 aprile: per i genitori è complicato - Tra vacanze di Pasqua e ponte del 25 aprile in alcune scuole il ponte sarà di dieci giorni. Poi c'è la pausa per il 1° maggio. Le scuole ...

Come scrive agro24.it: Vacanze per gli studenti italiani: quando iniziano le pause scolastiche - La primavera del 2025 offre agli studenti italiani una serie di pause scolastiche che, tra la pausa pasquale e i lunghi ponti del 25 aprile e del 1° maggio, garantiranno oltre due settimane di riposo ...

Riporta money.it: Calendario scolastico 2025/2026: ecco le prime date per regione - Proprio mentre si pensa alle prossime vacanze di Pasqua ... Calendario scolastico 2025/2026: le date di Bolzano, Valle d’Aosta e Lazio Le prime tre Regioni che hanno deliberato il calendario ...