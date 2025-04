Maltrattamenti in famiglia e omicidio espulso 65enne irregolare

Parmatoday.it - Maltrattamenti in famiglia e omicidio: espulso 65enne irregolare Leggi su Parmatoday.it La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha proceduto all’accompagnamento alla frontiera aerea di Milano Malpensa di un soggetto originario dello Sri Lanka, per procedere alla sua espulsione verso.

Potrebbe interessarti anche:

In carcere da pochi giorni per maltrattamenti in famiglia, si toglie la vita a Cuneo

Un detenuto italiano di 44 anni si impicca. Denuncia del Sappe. Agente colpito con un bastone a Torino

Processo omicidio Saman Abbas, in appello chiesto ergastolo per tutta la famiglia, la pg Marzocchi: “Azione inumana e barbara”

La Procura generale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per tutti e 5 i familiari imputati nell’omicidio di Saman Abbas. Per la pg si tratta di un’“azione inumana e barbara” Nel processo d’appello ...

Maltrattamenti in famiglia e stalking: scarcerato 53enne

Il Magistrato di Sorveglianza di Avellino, accogliendo l'istanza dell'avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato un 53enne di Airola, che era stato condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione ...

Condannato per maltrattamenti in famiglia, omicidio doloso: 65enne dello Sri Lanka prelevato dal carcere e espulso. Le linee guida della Procura di Tivoli sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedimentali / processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne.. Torino, rimpatriato un cittadino extracomunitario condannato per tentato omicidio. Maltrattamenti in famiglia e spaccio: 32enne condannato ed espulso. Guede verso un nuovo processo, la vittima di violenze: "Temo venga meno il divieto di avvicinamento". La sorella di Moussa Sangare: “Tre denunce, se avessero ascoltato me e mia madre forse Sharon Verzeni…. Ne parlano su altre fonti

Secondo gazzettadiparma.it: Condannato per maltrattamenti in famiglia, omicidio doloso: 65enne dello Sri Lanka prelevato dal carcere e espulso - La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha proceduto all’accompagnamento alla frontiera aerea di Mil ...

Scrive notizie.it: Arresto per omicidio a Milano: un figlio accusato di maltrattamenti - accusato di omicidio. Le indagini e le accuse Le indagini hanno rivelato un quadro inquietante di maltrattamenti all’interno della famiglia. Secondo le ricostruzioni, Ricci avrebbe aggredito la madre ...

Nota di ilrestodelcarlino.it: “Esalta l’omicidio Saman”. Accusato di maltrattamenti: consigliere dà le dimissioni - E ieri sono arrivate: il consigliere bresciano di centrodestra Balwinder Singh (foto), sottoposto a braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia ... l’omicidio di Saman Abbas ...