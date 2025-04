Sicurezza psicologica i conflitti sul lavoro e lo stress minacciano il futuro

lavoro contemporaneo sta vivendo un momento di profonda trasformazione. L’aumento dello stress tra i dipendenti, le crescenti pressioni legate al rendimento e l’escalation dei conflitti interni stanno ridefinendo il modo in cui le aziende operano e le persone vivono l’ambiente professionale. In questo scenario, la Sicurezza psicologica non può più essere considerata un "benefit", ma rappresenta un requisito essenziale per il benessere individuale e la sostenibilità delle organizzazioni. A lanciare l’allarme è il nuovo Studio sulla Sicurezza psicologica pubblicato da Workplace Options (Wpo), leader globale nel supporto al benessere dei dipendenti. L’indagine, condotta in 18 Paesi, offre un quadro allarmante delle sfide che lavoratrici e lavoratori stanno affrontando. Secondo Alan King, Presidente e Ceo di Wpo, «I leader aziendali devono rispondere a una domanda urgente: vogliamo costruire ambienti di lavoro psicologicamente sicuri o continuare a rinforzare una cultura fondata su stress e instabilità?». Quotidiano.net - Sicurezza psicologica: i conflitti sul lavoro e lo stress minacciano il futuro Leggi su Quotidiano.net Il mondo delcontemporaneo sta vivendo un momento di profonda trasformazione. L’aumento dellotra i dipendenti, le crescenti pressioni legate al rendimento e l’escalation deiinterni stanno ridefinendo il modo in cui le aziende operano e le persone vivono l’ambiente professionale. In questo scenario, lanon può più essere considerata un "benefit", ma rappresenta un requisito essenziale per il benessere individuale e la sostenibilità delle organizzazioni. A lanciare l’allarme è il nuovo Studio sullapubblicato da Workplace Options (Wpo), leader globale nel supporto al benessere dei dipendenti. L’indagine, condotta in 18 Paesi, offre un quadro allarmante delle sfide che lavoratrici e lavoratori stanno affrontando. Secondo Alan King, Presidente e Ceo di Wpo, «I leader aziendali devono rispondere a una domanda urgente: vogliamo costruire ambienti dimente sicuri o continuare a rinforzare una cultura fondata sue instabilità?».

