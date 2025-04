Streetwear arte e hip hop il lancio di ROVINE con Thouxanbanfauni a Roma

ROVINE, il nuovo brand Romano, presenta il lancio della prima capsule collection con un live esclusivo del rapper e producer americano THOUXABANFAUNI, mercoledì 23 aprile all’Alcazar di Roma. Opening act sarà il rapper Romano Radical e in chiusura ci sarà il djset di Drone126.Il brand Romano ROVINE lancia la sua prima capsule collection con un live esclusivo di Thouxanbanfauni ROVINE, giovane marchio nato a Roma, presenta la sua prima capsule collection con un evento unico che unisce moda e musica live. Il lancio ufficiale avverrà mercoledì 23 aprile con una serata speciale all’Alcazar Live di Roma, in via Cardinale Merry del Val 14, a partire dalle ore 22:00.Un debutto tra moda, musica e arteA infiammare il palco sarà il rapper e producer americano Thouxanbanfauni, figura di spicco della scena hip-hop internazionale. Spettacolo.periodicodaily.com - Streetwear, arte e hip-hop: il lancio di ROVINE con Thouxanbanfauni a Roma Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com , il nuovo brandno, presenta ildella prima capsule collection con un live esclusivo del rapper e producer americano THOUXABANFAUNI, mercoledì 23 aprile all’Alcazar di. Opening act sarà il rapperno Radical e in chiusura ci sarà il djset di Drone126.Il brandnolancia la sua prima capsule collection con un live esclusivo di, giovane marchio nato a, presenta la sua prima capsule collection con un evento unico che unisce moda e musica live. Ilufficiale avverrà mercoledì 23 aprile con una serata speciale all’Alcazar Live di, in via Cardinale Merry del Val 14, a partire dalle ore 22:00.Un debutto tra moda, musica eA infiammare il palco sarà il rapper e producer americano, figura di spicco della scena hip-hop internazionale.

Streetwear, arte e hip-hop: il lancio di ROVINE con Thouxanbanfauni a Roma.

