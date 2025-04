Cityrumors.it - Duplice omicidio in città: l’ipotesi degli inquirenti

Quanto successo a Roma nella giornata di ieri, lunedì 14 aprile, è sempre più un mistero. C’è una ipotesi da parteda capireSi tinge di giallo quanto successo a Roma nella serata di ieri, lunedì 14 aprile. Un uomo e una donna di origine cinese sono stati uccisi non distanti dalla loro abitazione. Stando alle prime informazioni raccolte dagli, la coppia era arrivata in bicicletta quando improvvisamente sono stati raggiunti da almeno dei colpi di pistola calibro 9, di cui diversi alla testa. E per loro non c’è stato niente da fare.in(Ansa) – cityrumors.itIl personale medico, infatti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri per avere un quadro più chiaro.