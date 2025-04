Ilfattoquotidiano.it - Già condannato due volte l’uomo che ha violentato una 11enne a Mestre. Zaia: “Come è possibile'”

Donne sempre più giovani. È l’inquietante escalation criminale di Massimiliano Mulas, il 45enne fermato adopo aver assalito unaper abusarne. Nel passato deluna lunga sfilza di precedenti specifici per reati sessuali. Solo in Veneto, nel 2006, aveva già subito una condanna ad otto anni per aver tentato di violentare due studentesse in provincia di Padova.riporta il Corriere della Sera il primo risale al giugno del 2002: a Pieve di Cavalese (Trento) una turista mantovana di 33 anni viene aggredita sessualmente dalche viene fermato da una pattuglia dei carabinieri. La condanna inflitta è 4 anni e mezzo. E proprio quattro anni dopo nel settembre del 2006 aggredisce una studentessa 21enne che viene trascinata. La giovane resiste e riesce a scappa: Mulas viene arrestato qualche tempo dopo e gli investigatori scoprono che un’altra giovanissima vittima è riuscita a salvarsi grazie all’intervento di un condominio.