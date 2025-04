Mkhitaryan Esultanza Mica siamo dilettanti Diffida non interessa

Mkhitaryan, incalzato da Sky Sport alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, ha parlato della sfida di ritorno dei quarti di Champions League.IL MEGLIO – Mkhitaryan si esprime in questo modo: «Sarà una partita difficilissima come a Monaco, mai facile giocarci contro. Ma faremo il nostro meglio per giocare a modo nostro, faremo il massimo per superare il turno».Esultanza – Ancora Mkhitaryan: «Abbiamo sentito che abbiamo festeggiato, ma non siamo dilettanti. Era solo una felicità che abbiamo contro di loro in casa e siamo stati felici di vincere lì sapendo della partita di domani. Faremo del nostro meglio per vincere e andare avanti. Abbiamo un grande obiettivo e una grande occasione. Vogliamo sfruttarla».Diffida – Ancora Mkhitaryan che sarà Diffidato: «Non ci interessa, quello che succederà se passeremo il turno sarà un altro discorso. Inter-news.it - Mkhitaryan: «Esultanza? Mica siamo dilettanti! Diffida non interessa» Leggi su Inter-news.it Il centrocampista armeno, incalzato da Sky Sport alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, ha parlato della sfida di ritorno dei quarti di Champions League.IL MEGLIO –si esprime in questo modo: «Sarà una partita difficilissima come a Monaco, mai facile giocarci contro. Ma faremo il nostro meglio per giocare a modo nostro, faremo il massimo per superare il turno».– Ancora: «Abbiamo sentito che abbiamo festeggiato, ma non. Era solo una felicità che abbiamo contro di loro in casa estati felici di vincere lì sapendo della partita di domani. Faremo del nostro meglio per vincere e andare avanti. Abbiamo un grande obiettivo e una grande occasione. Vogliamo sfruttarla».– Ancorache saràto: «Non ci, quello che succederà se passeremo il turno sarà un altro discorso.

