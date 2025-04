Triesteprima.it - Luca Fasan è il nuovo sindaco di Monfalcone: vittoria con il 70 per cento

Leggi su Triesteprima.it

13:30:è ildi. Appoggiato dalle liste "Lega per", "Cisint per" "Fratelli d'Italia per" "Forza Italia -" e "Il popolo della famiglia" è stato elettodicon 8272 voti, pari.