Premio Strega 2025 fuori la lista dei 12 finalisti favoriti Bajani Terranova e Nori esclusi Franceschini Masneri e Verna

lista dei dodici titoli che si contenderanno il Premio Strega 2025. Melania G. Mazzucco, presidente del comitato direttivo, durante una cerimonia avvenuta nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, ha annunciato quali sono le 81 opere proposte dagli Amici della domenica, la giuria storica del Premio, formata da personalità del mondo della cultura tra cui scrittori e giornalisti, studiosi, artisti, registi di cinema e teatro; e quali tra queste 81 opere si sono guadagnate l'accesso alla fase finale della selezione, per quello che è il più importante Premio letterario italiano. «I titoli candidati all'edizione 2025 del Premio Strega – ha detto Melania G. Mazzucco – rispecchiano nell'insieme una pluralità di generi e generazioni. Ogni gamma della prosa contemporanea è rappresentata: romanzo, memoir, narrativa non-fiction, graphic novel, romanzo biografico, giallo, noir, thriller, distopico (ma nessun fantasy).

