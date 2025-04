Come adottare i 30 Australian Shepherd salvati dai maltrattamenti del allevamento abusivo a Bellagio

Erano in 30 i cani di razza Australian Shepherd ritrovati e salvati dai carabinieri della forestale. Come già raccontato, un allevamento clandestino è stato scoperto a Civenna, nel comune di Bellagio. Trenta cani, in gran parte Australian Shepherd, e quattro cavalli di razza araba sono stati.

