Slow food il Notti d amuri dei fratelli Farruggia premiato per il secondo anno tra i migliori oli italiani

Slow food "Guida ai migliori oli italiani" ha premiato per il secondo anno consecutivo il frantoio "Nettare d'oliva" dei fratelli Alfonso e Gianmarco Farruggia. Il riconoscimento è andato ad un loro prodotto di punta: il "Notti d'amuri" che è stato inserito nella top. Agrigentonotizie.it - Slow food, il "Notti d'amuri" dei fratelli Farruggia premiato per il secondo anno tra i migliori oli italiani Leggi su Agrigentonotizie.it La prestigiosa guida 2025 di"Guida aioli" haper ilconsecutivo il frantoio "Nettare d'oliva" deiAlfonso e Gianmarco. Il riconoscimento è andato ad un loro prodotto di punta: il "d'" che è stato inserito nella top.

Potrebbe interessarti anche:

Migliore selezione di vini da Slow Food: premiato locale brindisino a Bologna

BRINDISI - Una giuria composta da esperti di Milano Wine Week, di professionisti di Slow Food e dal pubblico di appassionati, ha assegnato 39 riconoscimenti che celebrano in particolare la cultura ...

Slow food Calabria riconferma D'Ambrosio alla guida per i prossimi quattro anni

"Il futuro si fa strada" è il tema scelto per la programmazione di Slow Food Calabria per i prossimi quattro anni, presentata ad una nutrita assemblea di delegati e ospiti istituzionali, nel corso ...

A Sant'Agnello torna il Mercato della Terra di Slow Food

Domenica 23 febbraio 2025 si rinnova l’appuntamento con il Mercato della Terra targato Slow Food e patrocinato dal Comune di Sant’Agnello. Dalle 9:00 alle 13:00 a Piazza Matteotti aziende ...

Slow food, il "Notti d'amuri" dei fratelli Farruggia premiato per il secondo anno tra i migliori oli italiani. Guida agli Extravergini 2025: i Grandi Oli regione per regione. Guida agli Extravergini 2025 di Slow Food, ecco i migliori Oli della Sicilia. Guida agli Extravergini 2025 di Slow Food: tutto il meglio del Sud Italia. Smartbox, cinque idee regalo per dare il benvenuto alla stagione autunnale. Una serata di vino e degustazioni: Villa Farsetti accoglie "Assaggi d'estate nella terra dei Tiepolo". Ne parlano su altre fonti

Segnala rainews.it: Slow Food Calabria elegge il nuovo Comitato esecutivo - Resterà in carica quattro anni ed è stato votato all'unanimità dall'assemblea dei delegati in rappresentanza delle condotte territoriali ...

Come scrive irpiniareport.it: Festa Slow Food in Costa d’Amalfi: buon cibo, territorio e partecipazione per un debutto promettente - Prima edizione a Maiori per l’evento promosso da Slow Food e Consorzio di Tutela del Limone Costa d’Amalfi IGP ...

Riporta corrieresalentino.it: Slow Food Neretum APS, nasce “Il mercato della Terra d’Arneo”: i comuni uniscono le forze per promuovere il buon cibo - SALENTO - A cominciare dai comuni salentini di Carmiano, Leverano, Salice Salentino e Veglie (capofila) gli enti locali uniscono le forze per proporre i loro ...