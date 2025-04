Ilfattoquotidiano.it - “Avrebbero dovuto amputarmi le dita dei piedi, quindi ho dovuto cambiare dieta e smettere di bere. Qualcosa dentro di me è cambiato”: parla Pete Doherty

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ledeihodi. Ora stanno migliorando un po’. Mi concedo un drink ogni tanto, tipo ogni dieci giorni, madi me è. Non ne sento più il bisogno”: are così è, ex leader dei Libertines e dei Babyshambles che oggi 46enne hadire addio a una vita di eccessi, come ha spiegato lui stesso al podcast Happy Place, ripreso dal Daily Star.L’autore di Albion soffre di diabete di tipo 2 e sono lontani i tempi delle sue scorribande tra locali londinesi. Oggivive in una cittadina di mare in Normandia assieme alla moglie Katia e alla loro figlia di 20 mesi. Una ‘salvezza’ per: “Più ci siamo avvicinati, più tempo abbiamo passato insieme, meno ne ho sentito il bisogno.