Sambenedettese in Serie C è ufficiale il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso del Teramo

Sambenedettese è promossa in Serie C, adesso è ufficiale: il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso presentato dal Teramo. Leggi su Fanpage.it Laè promossa inC, adesso è: ilhailpresentato dal

Potrebbe interessarti anche:

Serie C / Ascoli e Vis giornata no, benvenuta Sambenedettese

Marchigiane entrambe sconfitte. Rallenta la Vis, mentre l’Ascoli si avvicina pericolosamente alla zona Play-Out, ora a soli 3 punti. Sale intanto la Samb dalla Serie D conquistata matematicamente ...

Serie D / L’Ancona festeggia 120 anni ma arriva il big match Sambenedettese

Tante le iniziative a seguito dei 12o anni di storia biancorossa a cominciare con le speciali maglie celebrative con le quali i giocatori scenderanno in campo domani contro la Sambenedettese. Un ...

La Sambenedettese torna in Serie C: decisiva la vittoria contro il Teramo

A quattro anni dall`ultima partecipazione della stagione 2020/21, la Sambenedettese torna in Serie C. Con la vittoria per 2-1 sul campo del...

Sambenedettese in C, città in festa ma errore tecnico dell'arbitro può rovinare tutto: si rigioca?. La Sambenedettese torna in Serie C: è promozione con tre giornate di anticipo. La Sambenedettese è di nuovo tra i professionisti: il colpo a Teramo vale la promozione in Serie C. Sambenedettese Calcio: Vittorio Massi e il sogno della Serie C. Teramo-Samb 1-2. Si torna in serie C con tre turni d’anticipo. Gestione strategica dei social e primato in classifica, tutto sul fenomeno Sambenedettese. Ne parlano su altre fonti