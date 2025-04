Ristoranti palestre e svago nei pressi del Brin Park il no di Confesercenti

BrinDISI - Confesercenti si oppone al progetto che prevede la realizzazione di una serie di attività sportive e ricreative, nei pressi del parco commerciale BrinPark, di Brindisi. L’iniziativa è della società Aliotto, che ha presentato una richiesta di variante urbanistica per l’area in questione. Brindisireport.it - Ristoranti, palestre e svago nei pressi del Brin Park: il no di Confesercenti Leggi su Brindisireport.it DISI -si oppone al progetto che prevede la realizzazione di una serie di attività sportive e ricreative, neidel parco commerciale, didisi. L’iniziativa è della società Aliotto, che ha presentato una richiesta di variante urbanistica per l’area in questione.

