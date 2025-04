Atp Monaco 2025 esordio ok per Darderi battuto O’Connell

Darderi e Flavio Cobolli in campo nel primo turno dell'Atp 500 di Monaco di Baviera in Germania, sulla terra battuta. Ecco i risultati delle loro partite. Atp Monaco, Darderi batte O'Connell in due setAl rientro dopo la vittoria nell'ATP 250 di Marrakech, Luciano Darderi parte con il piede giusto anche nel torneo bavarese. L'azzurro numero 47 al mondo ha battuto in due set con il punteggio di 7-6(3), 7-6(3) il lucky loser Christopher O'Connell (n. 87). È la sua prima vittoria di sempre nel torneo tedesco, nonché la sesta consecutiva dopo quelle in Marocco. Agli ottavi di finale, Darderi se la vedrà con il serbo Miomir Kecmanovic (n. 48). Darderi supera l'esordio a Monaco e mette a segno la sesta vittoria consecutiva?? Kecmanovic#BMWOpen @BMWItalia pic.twitter.com/x3BgWCiKth— SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 15, 2025

