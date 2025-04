Liquida Photofestival a Torino mostre editoria e incontri con i nuovi protagonisti della fotografia contemporanea

della IV edizione di Liquida Photofestival, in programma dall'8 all'11 maggio 2025, al Polo del '900 di Torino. Un nuovo appuntamento per il festival dedicato alla fotografia contemporanea, diretto da Laura Tota e promosso da PRS Srl Impresa Sociale, che da sempre. Torinotoday.it - Liquida Photofestival a Torino: mostre, editoria e incontri con i nuovi protagonisti della fotografia contemporanea Leggi su Torinotoday.it Annunciato il programma completoIV edizione di, in programma dall'8 all'11 maggio 2025, al Polo del '900 di. Un nuovo appuntamento per il festival dedicato alla, diretto da Laura Tota e promosso da PRS Srl Impresa Sociale, che da sempre.

Potrebbe interessarti anche:

"Torino non è Italia": Islam, un servizio-choc

Islam violento, a Torino comanda la Sharìa? È andata a fotografare la situazione Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da ...

Va a trovare il fidanzato in carcere carica di droga, arrestata anche lei a Torino

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 1 aprile 2025, la polizia penitenziaria ha sequestrato droga che un'italiana di 38 anni, fidanzata di un detenuto, ha tentato di introdurre all’interno del ...

I concerti a Torino nel 2025, quali cantanti si esibiranno: le date degli eventi

Nel 2025 cantautori e cantanti nazionali e internazionali calcheranno le scene torinesi e si esibiranno in palazzetti, stadi e teatri. I concerti in programma accontenteranno il pubblico di ogni ...

Liquida Photofestival a Torino: mostre, editoria e incontri con i nuovi protagonisti della fotografia contemporanea. Liquida Photofestival. IV Edizione - Mostra - Torino - Polo del ‘900. Ecco come partecipare al festival di fotografia Liquida di Torino. Liquida Photofestival 2025: la fotografia contemporanea protagonista a Torino. Liquida Photofestival 2024: tutte le mostre da vedere. Obiettivo Universiadi: partecipa al contest e vinci anche tu!. Ne parlano su altre fonti

Come scrive torinoggi.it: Liquida Photofestival: la 6^ edizione sarà al Polo del '900 - Il tema: "Il giorno in cui ricorderò" riflettere sul rapporto tra fotografia e memoria Liquida Photofestival torna con la sua IV edizione, in programma dall’8 all’11 maggio 2025, al Polo del ‘900 di ...

Lo riporta msn.com: Exposed Torino Foto Festival, mostre alle Ogr e a Camera - (ANSA) - TORINO, 27 MAR - Sono due le mostre prodotte da Torino Foto Festival (16 aprile - 2 giugno), in collaborazione con le Ogr Torino e Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino.

Scrive ansa.it: A Torino torna il festival dedicato alla fotografia contemporanea - Torna Liquida Photofestival con la sua quarta edizione in programma dall'8 all'11 maggio al Polo del '900 di Torino. Un nuovo capitolo per il festival di fotografia contemporanea, diretto da Laura ...