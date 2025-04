Quotidiano.net - Cybersecurity, metà delle Pmi italiane ignora i reali rischi collegati al digitale

Le piccole e medie impresemostrano ancora forti lacune sul fronte della sicurezza informatica. A rivelarlo è il secondo Rapporto Cyber Index Pmi, redatto da Generali e Confindustria, con il contributo scientifico dell’Osservatorio& Data Protection del Politecnico di Milano e la collaborazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La fotografia scattata dal rapporto non lascia spazio a dubbi: il livello medio di consapevolezzaPmi si ferma a 52 su 100, ben sotto la soglia di sufficienza (60) e con un miglioramento minimo rispetto all’anno precedente (+1%). Entrando nel dettaglio, solo il 15%1.005 imprese coinvolte adotta una gestione strategica delo cyber, ovvero ha la capacità di valutare le minacce e mettere in atto contromisure efficaci.