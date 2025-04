Cybertruffe e agguati della rete La Generazione Z è la più colpita

Generazione Z a risultare maggiormente esposta agli attacchi informatici. A rivelarlo è un approfondimento dei ricercatori di Trend Micro, azienda leader nel settore della cybersecurity, che ha indagato le modalità con cui i cybercriminali adattano le loro strategie in base all'età delle potenziali vittime. I giovani della Gen Z, nati e cresciuti in un ambiente digitale, sembrerebbero avere una fiducia eccessiva nelle interazioni online. Proprio questa attitudine li rende particolarmente vulnerabili a specifici tipi di frodi, in particolare a quelle legate allo shopping su siti contraffatti o a offerte promozionali ingannevoli. Ma non è tutto. Le truffe relative al mondo del lavoro e agli investimenti risultano tra le più diffuse nella fascia giovanile, rappresentando quasi il 30% degli attacchi.

