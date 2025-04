Aeroporto al debutto i voli di EasyJet a maggio completati i lavori per attivazione del semaforo pedonale

EasyJet è pronta ad atterrare all’Aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini” con i primi due voli della compagnia britannica da Londra Gatwick e da Basilea che da mercoledì, 16 aprile, fino al 22 ottobre 2025, saranno operativi sullo scalo di Miramare il mercoledì e la domenica. Riminitoday.it - Aeroporto, al debutto i voli di EasyJet: a maggio completati i lavori per l'attivazione del semaforo pedonale Leggi su Riminitoday.it è pronta ad atterrare all’di Rimini e San Marino “Federico Fellini” con i primi duedella compagnia britannica da Londra Gatwick e da Basilea che da mercoledì, 16 aprile, fino al 22 ottobre 2025, saranno operativi sullo scalo di Miramare il mercoledì e la domenica.

Aeroporto, al debutto i voli di EasyJet: a maggio completati i lavori per l'attivazione del semaforo pedonale.

