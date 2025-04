Omicidio Ilaria Sula autopsia smentisce dichiarazioni di Samson Picchiata ha cercato di difendersi prima di essere uccisa con 3 coltellate al collo il 25 marzo

smentisce sia la dinamica sia la data del delitto nelle dichiarazioni di Samson L'autopsia sul corpo della 22enne Ilaria Sula ha smentit

