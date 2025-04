Oasport.it - LIVE Cobolli-Shevchenko 3-0, ATP Monaco 2025 in DIRETTA: perfetto l’azzurro in avvio di match!

3-1 Non risponde di dritto sulla seconda. Regalo.40-30 Sulla riga il dritto vincente del romano.40-15 In rete il passante di dritto.30-15 Prima vincente.15-15 Gran risposta carica del! Anche sulla riga!15-0 Primo errore gratuito del romano, di dritto.3-0 Pauroso dritto vincente inside in di!40-30 Primo vincente di dritto deldel kazako.40-15 Kick vincente!30-15 Manovra bene con il dritto Flavio e fa punto!15-15 Doppio fallo (2°).15-0 Servizio vincente!2-0 Mamma mia, tre gratuiti con il dritto e BREAK!0-40 Un altro, dopo il servizio. Il kazako è in difficoltà.0-30 Errore di dritto.0-15 Gran risposta profonda e dritto vincente al volo di!1-0 A trenta inizia ilil romano!40-30 In rete il dritto del romano.