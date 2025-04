Ucraina Lavrov dopo Zelensky Ue cercherà un nuovo mezzo Führer

Lavrov ha affermato che in caso di elezioni in Ucraina l’Ue “farà di tutto per garantire che il regime non cambi nella sostanza”. Se il presidente Volodymyr Zelensky non dovesse partecipare o vincere alle prossime elezioni in Ucraina, i leader europei cercherebbero “un nuovo mezzo Führer”. “L’essenza del regime”, ha aggiunto, “rimarrà la stessa di quella sotto Volodymyr Zelensky”. “Tutti questi piani di mantenimento della pace che Macron e Starmer stanno elaborando si basano sul fatto che sia necessario per preservare almeno un pezzo di terra su cui rimarrà il regime nazista, apertamente russofobo”, ha detto ancora Lavrov in un’intervista a Kommersant, “con l’obiettivo di preparare un’altra guerra contro la Russia, come è stato fatto con gli accordi di Minsk”. Lapresse.it - Ucraina: Lavrov, dopo Zelensky Ue cercherà un nuovo mezzo Führer Leggi su Lapresse.it Milano, 15 apr. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo Sergeiha affermato che in caso di elezioni inl’Ue “farà di tutto per garantire che il regime non cambi nella sostanza”. Se il presidente Volodymyrnon dovesse partecipare o vincere alle prossime elezioni in, i leader europei cercherebbero “un”. “L’essenza del regime”, ha aggiunto, “rimarrà la stessa di quella sotto Volodymyr”. “Tutti questi piani di mantenimento della pace che Macron e Starmer stanno elaborando si basano sul fatto che sia necessario per preservare almeno un pezzo di terra su cui rimarrà il regime nazista, apertamente russofobo”, ha detto ancorain un’intervista a Kommersant, “con l’obiettivo di preparare un’altra guerra contro la Russia, come è stato fatto con gli accordi di Minsk”.

