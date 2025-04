Massimiliano Mulas lo stupratore seriale libero perché non è socialmente pericoloso Salvini infuriato Castrazione chimica

Massimiliano Mulas, 45 anni, è accusato di aver aggredito una bambina di 11 anni nell’androne di un palazzo a Mestre, riaccendendo le polemiche su come un uomo con numerose condanne per violenza sessuale possa essere ancora libero. La notizia ha scosso l’opinione pubblica, spingendo politici e cittadini a chiedere risposte urgenti dalle istituzioni.Leggi anche: Massimilano Mulas, l’orrore su una bimba di 11 anni: da 25 anni violenze e aggressioni in tutta ItaliaUn passato criminale inquietanteMulas, originario di Tempio Pausania (Sassari), è noto alle forze dell’ordine fin dal 1998, quando a Nuoro decapitò un cane per inviare la testa in segno di minaccia a una ragazza. Negli anni ha collezionato numerosi precedenti penali, tra cui:Tentato stupro a Cavalese nel 2002;Tentata violenza sessuale su due studentesse a Padova nel 2006, per cui fu condannato a otto anni e tre mesi;Coinvolgimento in un caso di abuso su minore a Perugia, poi archiviato. Thesocialpost.it - Massimiliano Mulas, lo stupratore seriale libero perché “non è socialmente pericoloso”. Salvini infuriato: “Castrazione chimica” Leggi su Thesocialpost.it , 45 anni, è accusato di aver aggredito una bambina di 11 anni nell’androne di un palazzo a Mestre, riaccendendo le polemiche su come un uomo con numerose condanne per violenza sessuale possa essere ancora. La notizia ha scosso l’opinione pubblica, spingendo politici e cittadini a chiedere risposte urgenti dalle istituzioni.Leggi anche: Massimilano, l’orrore su una bimba di 11 anni: da 25 anni violenze e aggressioni in tutta ItaliaUn passato criminale inquietante, originario di Tempio Pausania (Sassari), è noto alle forze dell’ordine fin dal 1998, quando a Nuoro decapitò un cane per inviare la testa in segno di minaccia a una ragazza. Negli anni ha collezionato numerosi precedenti penali, tra cui:Tentato stupro a Cavalese nel 2002;Tentata violenza sessuale su due studentesse a Padova nel 2006, per cui fu condannato a otto anni e tre mesi;Coinvolgimento in un caso di abuso su minore a Perugia, poi archiviato.

