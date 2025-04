Fiamme in un’abitazione disabitata indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico sono intervenuti in via Marconi, dove si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione da tempo disabitata.Sul posto anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

I Carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico sono intervenuti in via Marconi, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione da tempo disabitata. Sul posto anche i ...

